【何志平涉賄案】結案陳辭完畢　陪審團明退庭商議　最快即日有裁決 (09:14)

【明報特約記者黃靖凝紐約報道】民政事務局前局長何志平涉賄案審訊第七日，辯方律師Edward Kim進行90分鐘的結案陳辭。他指，控方的「星級證人」、塞內加爾前外長加迪奧是「最聰明的大話精」，屢次使用外交辭令，提示何志平提供現被視為賄賂的政治獻金。Kim續稱，乍得總統德比接收200萬美元禮盒一事，是由加迪奧編造的故事。陪審團明日會退庭商議，料最快即日就何志平是否罪成，作出裁決。
辯方律師Edward Kim在結案陳辭中指出，加迪奧是老練的政治家，其外交辭令（diplomatic language）不可相信。Kim引述證據指，加迪奧在首次認識何志平後的一個月，即指示何秘密支付政治獻金和油市場的報酬門券。他續稱，若乍得總統對200萬美元禮盒感生氣，為何事後10天仍渴望與華信談生意，而且用一封捐款信就安撫了總統的情緒。
Kim又稱，控方故意不讓陪審團「理解太深」，是因證據薄弱，存在很多合理疑點。他舉例，所有金錢交易都有收據、向烏干達總統Yoweri Museveni提供的「優厚」禮物其實是山水畫。
Kim提醒陪審團，明日要判決的不是何志平背後的華信公司，而是何志平本人。
控辯雙方在今日聆訊中已完成結案陳辭，陪審團明日退庭商議，料最快即日有裁決。
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