【何志平涉賄案】結案陳辭完畢　陪審團明退庭商議　最快即日有裁決 (09:14)

辯方律師Edward Kim在結案陳辭中指出，加迪奧是老練的政治家，其外交辭令（diplomatic language）不可相信。Kim引述證據指，加迪奧在首次認識何志平後的一個月，即指示何秘密支付政治獻金和油市場的報酬門券。他續稱，若乍得總統對200萬美元禮盒感生氣，為何事後10天仍渴望與華信談生意，而且用一封捐款信就安撫了總統的情緒。

Kim又稱，控方故意不讓陪審團「理解太深」，是因證據薄弱，存在很多合理疑點。他舉例，所有金錢交易都有收據、向烏干達總統Yoweri Museveni提供的「優厚」禮物其實是山水畫。

Kim提醒陪審團，明日要判決的不是何志平背後的華信公司，而是何志平本人。

控辯雙方在今日聆訊中已完成結案陳辭，陪審團明日退庭商議，料最快即日有裁決。

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