退伍軍人病今年破百宗創新高　何栢良：噴水池將水霧化吸入或染病 (23:07)

相關報道：將軍澳天晉IIIA疑爆退伍軍人病 屋苑：周一已額外清洗各座食水缸

何栢良指，本港退伍軍人病個案過去20年呈上升趨勢，原因包括檢測技術進步使準確度大幅提升。不少建築的冷卻系統由鹹水改為淡水，更有利退伍軍人病菌滋生，以及人口老化更易染病。

何栢良續指，外國出現退伍軍人病聚集性個案主要發生在有噴水池的地方，如遊樂園等，因為噴水池能將水霧化，若免疫力較低人士吸入水霧後就可能染病。何栢良指，本港呈報的退伍軍人病個案中，死亡率約30%，因很多感染病人都是長期病患者或免疫力低的人，形容今次事件是一個警示，促社會討論有眾多長期病患者或免疫力低的人出入的地方，包括醫院或院舍等是否應該裝有噴水池，避免成為退伍軍人病傳播途徑。

事件中懷疑是可能感染源頭之一的噴水池，位於天晉IIIA主入口迴旋位置。天晉IIIA住客林先生向記者指，看見大廈有相關張貼通告，形容「有小小擔心」，因平日出入住所需要經過主入口噴水池，可能之後會經小路出入，遠離噴水池範圍。

相關報道：3人染退伍軍人病 衛生署抽驗將軍澳天晉噴水池瀑布水樣本

其他報道：廣華醫院漏診延遲肺癌治療 調查指醫護人員警覺性不足