黑漢搗亂將軍澳小販檔6人被捕　警反黑另拘9人涉藏木棍牛肉刀　兩案疑涉黑幫糾紛 (21:53)

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警方昨晚約10時接獲報案，指將軍澳學林里有可疑男子結黨聚集。警方衝鋒隊到場，當場截獲9名介乎17至35歲的中國籍男子，於9人身上共搜出4個口罩及1雙手套；並於其身旁的一輛無上鎖灰色私家車內，檢獲兩柄17吋長牛肉刀、兩支木棍及兩個假車牌，私家車亦被套上假牌。9人涉藏有攻擊性武器及行使虛假文書被捕，全部人將被通宵扣查。將軍澳警區助理指揮官（刑事）署理警司張霆鋒呼籲，如有市民於案發時間及地點目睹可疑男子出現，請致電5664 9057向將軍澳警區反三合會行動組提供資料。

另外，事發後約個多小時，即晚上11時20分，有9名惡煞趕至將軍澳尚德商場對開空地，推翻在場多檔熟食攤販手推車，大肆搗亂後急急離去。其中售賣酸辣粉的42歲姓張女檔主意外被滾水燙傷，需送院治理，其後已出院。警東九龍總區反三合會行動組跟進調查後，鎖定目標，以涉刑事毀壞今中午起拘捕6名介乎21至40歲的中國籍男子，6人將被通宵扣查。東九龍總區反三合會行動組總督察曾霆斌表示，不排除兩案有關連，涉及黑幫糾紛，正循收保護費方向調查，將繼續拘捕行動。

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