【丁權覆核案】政府代表稱基本法有條文認可丁屋政策合法性 (19:25)

資深大律師余若海代表政府方指，只要某法例是為了保護某階級的人的利益，便已涉歧視。而基本法第122條提及「丁屋地」、「父系繼承人」等，明顯是保障部分階級人士的權利，不符合基本法及人權法「法律面前人人平等」的保障。而受爭議的第40條，列明新界原居民的合法傳統權益受保護，余若海承認此條文固有地不符合平等原則的要求，存在歧視。

余若海續指，基本法第122條本身認可了丁屋政策的合法性。申請方昨指，第40條若要保障丁屋政策，大可在撰寫時加入丁屋二字，就如第122條的寫法。余若海反駁第122條是特意列出中央政府在《中英聯合聲明》許下的承諾，與第40條不同，第40條是處理一般原則，故用字結構都較概括。

余若海同意申請方指，法庭不應受一些個別人士的意見所影響，但政府方欲強調的是，早在基本法起草的階段，丁屋政策一直是討論的重點，故考慮第40條時亦是以丁屋政策為基礎。聆訊明續。

其他報道：【暴動罪審訊】控方播片見黃台仰指揮群眾衝擊警方 稱形容聚集者為「暴徒」並無不妥

其他報道：【紅磡站調查聆訊】港鐵律師證紅磡站將鑿石屎檢查 料最快本周公布

其他報道：雌性亞成年江豚石鼓洲沙灘擱淺 背部有傷口屍身嚴重腐爛