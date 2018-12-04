七旬父屢姦年幼親女判囚18年　官斥違反倫理令人極度反感 (20:12)

被告求情時不斷提及他沒有強姦女兒，定罪不穩妥，更稱妻子將女兒一絲不掛送到他面前，他也沒有碰女兒，辯稱法律沒有用證據將他定罪，明言上訴。

被告又稱他需要乘機向旁聽的傳媒說，在2011年被控襲擊的案件中，他遭警方按頸，致他現在頭暈。法官陳慶偉打斷被告發言，表示現在不是開記者招待會，着被告說求情說話。被告表示，自己年紀大，有糖尿病和高血壓。

陳官判刑時表示，父親天職是愛護子女，被告不但沒有保護女兒，更嚴重傷害她，違反倫理，令人極度反感。上訴庭曾指出，父親有領導角色，若以父親身分施行強暴，做女兒的幾乎沒有反抗機會。

陳官指出性罪行邪惡在於對受害人造成終身的心理影響，深信受害女童承受一生難忘的傷害，加上被告多次強姦她的時間長達兩年之久，女童更是年幼，無從脫離父親魔爪。陳官又提到被告同樣沒有愛惜妻子，庭上盤問妻子時，多番揭露她年幼時被性侵的經歷，千方百計羞辱對方。

至於因被告不認罪，女童需兩度出庭作供，陳官質問社會該思考年幼兒童面對嚴重性侵時，是否仍需兩度覆述淒慘遭遇。陳官最後提到，被告在審訊期間3次去信女兒，將會轉交警方和律政司跟進，調查是否有藐視法庭或妨礙司法公正的罪行。

陳官認為本案比其他強姦案更為嚴重，量刑起點定於12年。就被告第二和第三項強姦罪，當中6年分期執行，共判囚18年。

其他報道：【暴動罪審訊】控方播片見黃台仰指揮群眾衝擊警方 稱形容聚集者為「暴徒」並無不妥

其他報道：【紅磡站調查聆訊】港鐵律師證紅磡站將鑿石屎檢查 料最快本周公布