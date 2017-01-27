【暴動罪審訊】控方播片見黃台仰指揮群眾衝擊警方　稱以「暴徒」形容聚集者無不妥 (18:47)

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控方今繼續開案陳辭，陳述第3至第7階段，指事件的暴力程度一直升級。案發從前年2月9日凌晨12時起，警方將一座高台推入砵蘭街與山東街交界，指示群眾離開，但同時，黃台仰爬上輕型貨車車頂，指示群眾先讓堵塞在砵蘭街之的士退出，但繼續阻截警方進入。從控方播放的畫面可見，戴口罩的容偉業揮動左手，在人群中比劃「過來」的手勢。

有警司嘗試走近黃台仰，與他對話約半分鐘，但談判失敗，黃台仰和梁天琦分別多次講話，呼籲「叫多啲人嚟砵蘭街......趕走警察」。貨車旁有人準備穿上盔甲，搬動盾牌，梁天琦繼續說「係香港人就留起度」，黃台仰又稱「站在這裏的都是香港人」，更謂本民前一定不會退讓，「你要玩，我同你玩大佢。」

約凌晨1時30分，群眾一字排開在持盾的警察前，有人手拿棒，人群中不斷有雜物拋向警方防線，包括玻璃瓶。警方發出第一次警告後，黃台仰從車頂發施號令，「3、2、1、去」，一群人連同梁天琦在內，衝向警方防線。

控方形容群眾為「暴徒」，警方一邊從亞皆老街、一邊從彌敦道道進入山東街，都被「暴徒」持搭棚用的的竹棒和磚頭襲擊。從凌晨3時許至7時，有人在彌敦道搖動路牌，拆走地磚，人群擴散至花園街和豉油街交界，路面多處被雜物阻塞，甚至縱火、破壞停泊路邊的車輛。

控方完成開案陳辭，聆訊明續。

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