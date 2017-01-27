【短片】家計會：一孩家庭最普遍　受訪者平均每月行房3.7次　較5年前調查微跌 (17:52)

家計會去年8月至今年6月間，向1514位15至49歲已婚或現正同居的婦女、及1059名這些婦女的配偶或伴侶進行調查。

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調查結果發現，受訪婦女的實際子女數目平均為1.28名，較2012年時的1.24名有輕微上升。家計會研究小組委員會主席葉兆輝稱，相信生育最差時期已過。他又稱，一孩家庭非單在香港，在日本、韓國亦較常見。

調查中，14.6%受訪婦女表示未決定是否生育或再生，比2012年的10.1%升了4.5個百分點，亦為近20年來最高。家計會執行總監范瑩孫稱，未決定的夫婦應及早計劃及實行，因女性年紀愈大，遇到成孕或生育困難機會愈高。葉兆輝估計，因夫婦擔心經濟負擔、責任問題等未能作決定。

他又稱，本港居住環境狹窄亦影響生育意願。葉兆輝認為，若要改善此情況，需要有實際協助。調查結果中，逾半受訪婦女認為有醫療、教育資助、增加育嬰及托兒服務等，會提高生孩子的意慾。

另外，受訪夫婦每月平均行房只有3.7次，即一星期不足一次，較2012年的4.3次微跌。影響性生活主要因「與孩子同住一室」或「生活環境擠迫」。不過，大部分受訪夫婦對目前性生活、伴侶關係滿意。

范瑩孫解釋，每對伴侶的需要都不同，次數並非衡量性生活是否美滿的唯一指標。調查又發現，受訪婦女每次行房有避孕的比率下降，由2012年的74.8%下降至66.7%。

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