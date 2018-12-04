【佔中9人案】陳健民：三子起初為主要組織者　後被邊緣化無角色 (16:13)

陳健民表示，當政府和學生談判後，三子希望學生與政府持續談判，而學生認為談判沒有意義。三子曾提出，學生委託三子或泛民議員與政府談判；如不談判應退場，轉為由時任立法會議員何俊仁辭職引發公投，轉變方式表達意願。陳健民續稱，上述方法未能與學生取得共識，故建議在佔領區做廣場公投，讓佔領者表達如何看待政府的建議，惟學生認為此舉或觸及是否退場的問題，三子或藉此想迫使學生退場，最終取消公投。

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陳健民認為，當時學生不談判、不退場、不做廣場公投，三子已毫無角色，故他們決定在當年10月28日退場，並因學生不聽他們意見而感到十分沮喪。

控方盤問時問及，為何三子在10月28日退場後事隔一個月，至12月2日才宣布翌日往警署自首。陳健民表示，11月30日學生有升級行動，「走去被警察打」，故三子公開與他們決裂，希望學生結束運動。陳健民哽咽說到「唔想見到更多人受傷」，並除下眼鏡拭淚，坐在犯人欄的朱耀明亦以紙巾掩臉痛哭。

控方表示，雖然時間地點不同，但添美道的佔領，是修改版佔中運動。陳健民表示，計劃有「徹底改變」，除了主題獲保留，運動的走向和管理亦大有不同，不是由三子主導，並呼籲佔領者跟從學聯行而有效的方式進行佔領。

法官質疑，三子宣布運動開始，卻無能力運作和停止在添美道的集會。陳健民回應，在庭上播放的佔領運動紀錄片中，導演曾問他對警方施放催淚彈的看法，陳健民當時回應指，若政府允許佔領者使用添美道，群眾不會佔領夏慤道，若群眾留在添美道，他有信心可管理好該區域。

佔領運動參與者胡俊謙供稱，他參與運動是希望獲得真普選，而警察對示威者使用武力，令他要出來聲援，又指施放催淚彈加強他的決心，而佔領意願不受三子影響。

聆訊下午繼續。

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後期無法影響學生 感是時候退出