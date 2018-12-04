機電署設互動學習中心　藉VR學燒焊維修零件 (15:51)

機電署長薛永恒今日與傳媒茶聚，署方今年在九龍灣總部大樓內增設8000多平方呎互動學習中心，利用創新科技訓練學員，包括以全息影像（hologram）和擴增實境（AR）技術，向學員展示大樓內的機電設備構造，減低實地視察的危險，又毋須在狹窄環境學習；另外亦設多套虛擬實境（VR）設備，模擬燒焊、更換登船橋零件，其中燒焊設有評分，可得知學員燒焊手法準確度，而且可在毋須消耗大量焊枝下重複練習。
薛永恒表示，機電設施使用繁忙，透過以上新技術，可讓學員實地訓練前，率先加強練習，亦希望改善訓練環境，吸引新血入行。
薛永恒又稱，今年增設中央遙距監測系統，實時監測全港約1800個交通燈系統和約200條行人隧道的機電設備運作，當設備出現問題時，會將警號傳送至署方人員，以便盡早處理。他期望5年內將系統應用擴展至全港400幢主要政府大樓的機電設備，以推行智慧保養。
機電署亦在今年3月成立網上機電創新協作平台，薛永恒形容平台的角色是「媒人」，為業界的創科方案與政府部門需求搭橋，至今部門提出超過100個需求，並已物色70多個業界相關方案，涵蓋物聯網、自動化科技等技術。
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