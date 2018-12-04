機電署設互動學習中心　藉VR學燒焊維修零件 (15:51)

薛永恒表示，機電設施使用繁忙，透過以上新技術，可讓學員實地訓練前，率先加強練習，亦希望改善訓練環境，吸引新血入行。

薛永恒又稱，今年增設中央遙距監測系統，實時監測全港約1800個交通燈系統和約200條行人隧道的機電設備運作，當設備出現問題時，會將警號傳送至署方人員，以便盡早處理。他期望5年內將系統應用擴展至全港400幢主要政府大樓的機電設備，以推行智慧保養。

機電署亦在今年3月成立網上機電創新協作平台，薛永恒形容平台的角色是「媒人」，為業界的創科方案與政府部門需求搭橋，至今部門提出超過100個需求，並已物色70多個業界相關方案，涵蓋物聯網、自動化科技等技術。

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