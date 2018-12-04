婦瘦面療程遭打錯針昏迷　內地美容師判囚10個月 (15:22)

持雙程證入境的被告葉柳容（35歲）任職美容師，曾在韓國修讀相關美容課程及獲發證書。

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控方案情指，女事主葉佩蘭於去年9月11日到訪尖沙嘴樓上美容店「純美美容中心」，希望接受護膚及去眼袋等療程，但美容中心東主、事主胞姊葉佩玲推薦她進行「埋線」瘦面療程，並指示被告替事主進行相關手術。被告應東主指示先替事主塗麻醉藥膏，數分鐘後再將麻醉藥注射進事主右臉頰。

其後，被告着東主遞她針筒，再將針筒內藥物注射至事主左臉頰。此時被告突然問東主遞了什麼針筒予她，兩人顯得驚慌，才發現誤把腎上腺素當作麻醉藥「利多卡因」，注入事主臉頰。事主當時出現嚴重頭痛、噁吐等症狀，及後更失去知覺，被告及東主見狀報警，事主被送往伊利沙伯醫院深切治療部。被告與東主則一併被捕。

事主體內腎上腺素超過一般局部麻醉所需劑量三倍，在深切治療部留醫兩天，腦部受中度損傷，其後被送往普通病房，最終於同月18日康復出院。

辯方求情指，被告有悔意及控罪，有一患腎病6歲幼子，需由年邁的老爺照顧，而她自去年9月被捕後一直遭還押，希望法官能從輕發落。

法官判刑時指，事主能痊癒及沒有長期損傷乃「不幸中之大幸」，否則將會再次成為「DR美容事件」，被告亦會被控誤殺等更嚴重罪行。法官考慮到沒有證據顯示被告有長期非法行醫，被告已被關押逾一年，相信被告已痛定思痛，遂判監禁10個月。計算還押時間後，被告現階段已服完刑期。

另外，案中另一被吿，純美美容中心東主葉佩玲否認控罪，案件將於明年開審。

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