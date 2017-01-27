【紅磡站調查聆訊】夏正民質疑港鐵美化報告　港鐵工程師認寫法或令人混亂 (14:33)

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何昊幫昨日作供指，中科興業董事總經理潘焯鴻於2017年1月電郵禮頓，稱地盤有人剪鋼筋後，港鐵亦有就事件進行內部調查，發現禮頓就東西走廊月台層板的螺絲帽安裝巡查，並無任何紀錄。何昊幫今早在庭上指出，港鐵在月台層板的鋼筋接駁及灌漿前，均有紀錄，認為這些紀錄足以反映監工狀況。

不過，夏正民庭上追問，既然港鐵認為鋼筋接駁完工，即「RISC」及灌漿紀錄已足夠，質疑「今年6月何不坦白向政府承認，只有這些紀錄，反而製作一份檢查清單，仔細顯示每個接駁位的狀況」。何昊幫解釋，6月前收到總承建商禮頓對鋼筋的「檢查清單」，港鐵清單是建基於禮頓的資料正確而製作另一份清單報告。在早前聆訊揭發，總承建商禮頓鋼筋的「檢查清單」亦同樣是今年6月才製作。

另一港鐵證人、一級建造工程師馬明呈下午作供，委員會代表資深大律師Ian pennicott指，港鐵今年6月報告顯示是追溯日期（retrospective dating）製作，同時報告亦有列出「2017年2月10日」這日子，令人誤會文件是2017年時港鐵內部調查後為補救而製作的「檢查清單」，馬明呈承認寫法或令人有所混亂，但認為港鐵無意誤導。

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