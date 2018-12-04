截取通訊專員：去年18宗違規或異常事故　執法人員接連犯錯被調組 (14:03)

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石輝指出，去年有8宗個案是執法人員無意中取得享有法律專業保密權的資料，較前年的1宗多，「這點是無容置疑的」。不過，他強調上述個案的執法人員在行動前的評估中，均看不到有迹象顯示，將會有可能獲得有法律保密權的資料。他續說，該8宗個案所取得的資料內容，並無一宗是目標人物與律師的對話，全部均為目標人物與另一人的溝通，其間談及有法律專業保密權的資料，是「突然發生，事前無迹象的，執法人員不是蓄意取得，即使多努力，都無法避免」。

另外，報告指出，去年共有18宗違規或異常個案，其中有一名人員及一名截取組別副主管接連犯錯，同年涉及兩宗個案。在第一宗個案，該人員在保存系統中輸入錯誤資料，導致未能保留3天的截取成果，二人被口頭勸喻。然而，該人員之後再犯錯，未有妥善保存截取成果。專員留意到二人重複犯錯及疏忽，該執法機關認為應施以較重懲處，涉事人員被書面訓誡、副主管被口頭警告，二人已被調離截取組別。

石輝認為，上述個案的相關執法人員犯錯全屬疏忽，認為執法機關的懲處合適。被問到這是否代表執法人員培訓不足，他認為或有可能，他們「對實務守則及程序的認識不足」。他又表示，明白執法人員要透過截取行動取得情報，以防止或偵查罪行，然而過程亦應保持警覺及持開放態度，如取得受保護的資料，應馬上停止。

去年執法機關共就截取通訊作1304宗書面申請（其中一宗被拒），較2016年整體的1417宗低約8%；涉「秘密監察」申請有8宗，較前年29宗減72%。

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