旅遊巴林錦公路失控撞欄衝落山坡 (13:14)

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2018年12月4日星期二
華富邨華生樓雙屍案 男子上吊女子死亡 (22:41)
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貓BB慘遭毒手斷前肢 義工指疑誤中捕獸器 (22:09)
5女指30年前遭教師非禮 警拘西貢一小學訓導主任 (21:56)
3歲幼園生染腺病毒須留醫 10歲小五生甲型流感併發腦病變 (21:43)
將軍澳天晉3宗退伍軍人病個案 細菌基因型序列相同 (21:29)
六旬飛行教練非禮15歲女學員 判即囚9月 (21:19)
【丁權覆核案】官問何謂「合法傳統權益」核心元素 (21:09)
Crabtree & Evelyn女經理控懷孕後遭多番刁難後革職 向公司及男上司索償百萬 (20:54)
七旬女經紀認串謀結算員8年盜1.1億元股票 准保候判 (20:43)
懲教署閉路片段曝光 塘福在囚者公然吸煙打架 (19:53)
警深水埗黃大仙檢逾5萬元毒品 3男女落網 (19:23)
逃課後墮斃中四生裁定死於自殺 陪審團促校方專業培訓訓導老師 (18:25)
田北辰：東西線僅查0.6%螺絲帽 中科：應鑿檢至少5% (17:51)
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考車牌45歲女疑不滿成績 向學院職員擲手機 (16:40)
【美國會報告】邱騰華反駁：不代表美國國會或當局立場 港美是「互惠互利」 (15:43)
【青衣奪命車禍】非專營巴士商會：同意新車強制加裝安全帶 部分國產舊車裝黑盒有難度 (15:25)
全球護照指數香港排13 內地排58 (14:41)
【紅磡站調查聆訊】港鐵前總經理：後悔無詳細記錄螺絲帽 稱若交調查報告予中科後果或不同 (14:39)
不服刑期4個月過重 「佔旺」劉鐵民提上訴 (14:37)
【明日大嶼】胡應湘斥反對者如「紅衛兵」 林超英：人格謀殺 (14:23)
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【短片】特首答問提早結束 梁君彥：叫囂違反全世界議事規則 (14:11)
【短片】特首答問提早結束 林鄭：感遺憾 望下次順利進行 (14:07)
逃課中四生墮斃死因研訊料今午裁決 父指兒子得悉記過後「慌失失」 質疑老師做法 (14:05)
六旬無業漢性侵女友女認罪囚6年9月 女友求情指「家中各人都有錯」 (13:53)
【青衣奪命車禍．短片】死者家屬到現場拜祭 冠忠主席現身 快線封閉 (13:33)
監警會通過2872宗指控 134項警員有錯 升逾三成半 (13:16)
【短片】特首答問提早結束 工聯會倡修議規加罰則 民主派斥梁君彥「皇帝唔急太監急」 (12:41)
【短片】觀塘繞道4車相撞 孝順仔司機被困逾句鐘 重創留醫 (12:33)
【佔中9人案】陳日君：好像由學生領導 三子無機會給意見 指無被催淚彈等噴中感慚愧 (12:12)
警黃大仙搗非法麻將檔 9人被捕 (11:59)
警油麻地搗非法賭檔拘5男1女 (11:44)
【短片】民主派抗議DQ朱凱廸 梁君彥提早結束特首答問 林鄭上任首次 (11:44)
【特首答問．短片】開首即驅逐朱凱廸毛孟靜陳志全惹爭議 梁君彥籲尊重特首 (11:14)
否認赴美「唱衰」香港 郭榮鏗：一直呼籲保持獨立稅區地位 (10:58)
【何志平涉賄案】控方結案：陪審團只需判斷何志平是否有意圖行賄 (10:41)
顧着看手機 男童粉嶺站墮軌受傷送院 (10:23)
撞毀酒吧門口再撞欄 司機棄車逃逸 (09:58)
葉建源批水泉澳小學選址山頭 引述居民嘆：到小朋友畢業還未落成 (09:41)
中環報檔遇竊 被盜數千元香煙 (09:21)
【何志平涉賄案】結案陳辭完畢 陪審團明退庭商議 最快即日有裁決 (09:14)
牛頭角旅遊巴失控衝落山坡 撞毀小學圍欄 (08:56)
稍後陣雨 最高氣溫25度 (07:15)
「細馬」換「大馬」 鐵騎士撼拖頭亡 (01:56)
觀塘繞道4車相撞釀2傷 貨車司機被困逾句鐘 (23:24)
基本法委員會主任沈春耀「國家憲法日」座談會演講全文 (23:16)
退伍軍人病今年破百宗創新高 何栢良：噴水池將水霧化吸入或染病 (23:07)
屯門公路4車串燒 貨車司機腳傷送院 (22:15)
黑漢搗亂將軍澳小販檔6人被捕 警反黑另拘9人涉藏木棍牛肉刀 兩案疑涉黑幫糾紛 (21:53)
將軍澳天晉IIIA疑爆退伍軍人病 屋苑：周一已額外清洗各座食水缸 (21:31)
廣華醫院漏診延遲肺癌治療 調查指醫護人員警覺性不足 (21:15)
3人染退伍軍人病 衛生署抽驗將軍澳天晉噴水池瀑布水樣本 (20:40)
七旬父屢姦年幼親女判囚18年 官斥違反倫理令人極度反感 (20:12)
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南區香港國際學校爆發甲型流感 受感染學生及職員均已求醫 (18:56)
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小巴田螺車大埔汀角路相撞 最少13人受傷 (15:53)
機電署設互動學習中心 藉VR學燒焊維修零件 (15:51)
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截取通訊專員：去年18宗違規或異常事故 執法人員接連犯錯被調組 (14:03)
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旅遊巴林錦公路失控撞欄衝落山坡
(13:14)
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大埔林錦公路一部旅遊巴意外衝下山坡，司機輕傷送院。
今早近10時，一輛空載旅遊巴駛至林錦公路凌雲寺對開時失控撞欄，衝下山坡。車上一名旅巴司機受輕傷，清醒送往博愛醫院治理。
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交通意外
林錦公路
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