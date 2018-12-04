【朱凱廸被DQ．短片】林鄭：無意採行動影響朱凱廸立法會議員身分 (10:15)

林鄭月娥出席行政會議前表示，鄉郊代表選舉須依法進行，選舉主任是依據《鄉郊代表選舉條例》第24條作出決定，故毋須援引《基本法》第104條。林太指選舉主任的聲明已詳細交代其考慮，她不作補充。她重申政府支持選舉主任的決定，認為選舉主任是審慎行使法例下的權力及履行責任。就朱凱廸目前是立法會議員，林鄭月娥稱政府無打算處理這個身分，「目前沒有計劃採取任何行動影響一個現任立法會議員的身分」。

至於需否修改各個選舉條例，林鄭月娥指這一兩年來，有關選舉裏的聲明或宣誓事宜已經過人大常委會釋法，而本地法例、釋法和法庭判決有否需理順之處，政府會作內部研究，暫時無任何事可交代。

林鄭月娥又說，《鄉郊代表選舉條例》第24條對聲明的規定其實與立法會條例沒有分別，所以政府如何落實立法會相關條例，就須如何落實《鄉郊代表選舉條例》。

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