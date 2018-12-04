【朱凱廸被DQ】不提彈劾　梁美芬促修法表明「自決」違法 (09:52)

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梁美芬指出，《鄉郊代表選舉條例》本身也提及擁護《基本法》，假如有相關司法覆核，法庭要裁定何謂擁護《基本法》及保證效忠。她稱，自決意指「有主權的全體人民」，「中國來說，只有中華人民共和國可說有自決」，故香港自決也違反《基本法》，可惜港府一直沒有在政策及法例上作清楚修訂。

對於何謂擁護《基本法》，是否旁人談及自決時也要開聲反對？梁美芬稱，朱凱廸與其他一般人不同，因他曾在2016年與劉小麗和香港眾志聯署一份聲明。她表示，當年港府不想處理香港自決問題，但她認為作為政治人不能自稱不知道支持香港自決是代表什麼，或用模稜兩可的字眼回答。

問及鄉郊代表是否只是《基本法》第97至98條中所指的非政權性區域組織，梁美芬說，任何人想擔任公職人員都不能主張港獨或自決，但有人都只持特定條文誤讀《基本法》。她強調公職人員及公務員都不應談港獨，亦不能缺乏對「一國兩制」的基本認識。

至於全香港市民是否均應維護《基本法》及效忠特區，她稱要取決於行為及主張，認為《基本法》第23條可處理全港性問題。

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