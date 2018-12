民政事務局前副局長許曉暉逝世　終年45歲　李慧琼：萬分惋惜 (20:09)

李慧琼讚揚許曉暉是一位用心工作的官員,「過去我在不少議題上,均有與許局長交流溝通,每次她和團隊都很細心聆聽,認真回應。其中,許局長尤其關心並努力推動香港文化發展,貢獻良多」。

政務司司長張建宗表示,對其離世感到震驚及難過,向她的家人致以最深切慰問。張建宗形容,與許曉暉在政府共事時,感到她性格隨和,彼此合作無間,指她的離世是社會的損失。

教育局長楊潤雄在facebook發帖悼念,指「很榮幸與你共事,請安息。」(Rest In Peace. It was my honour to have worked with you.)

而前特首梁振英亦在facebook發帖表示深切悼念,並讚揚許是好公僕、老朋友。

許曉暉2008年加入政府出任民政事務局副局長,屬首批政治問責副局長,2012年再獲委任,直至2017年政府換屆之後離職。2018年3月,許曉暉出任香港故宮文化博物館有限公司董事局成員。

