【佔中9人案】陳健民：學生覺得及早佔領才有壓力令中央改變　港人重視普選可容忍道路短暫受影響 (19:11)

控方盤問時質疑三子提出公民抗命，作為與政府談判的籌碼。陳健民回應此舉是表達市民對政改的失望，若大量市民參與，可讓政府反省決定，如「一隻羔羊被殺時，都有悲鳴的權利」。陳續稱，人大公布「831」決定後，他更相信佔中只能表達不滿，又指「我研究中國多年，不再有幻想」。

陳健民續稱，佔領運動開始時，爭取普選只有5%成功機會；當人大公布「831」決定，他們不再期望可強迫中央改變意見；而學生想法則有分歧，他們認為及早佔領才有壓力令中央改變。

另外，陳健民提到佔領運動選扯中環的原因，因中環代表「中環價值」，即「搵食大過一切」，而這場運動是價值的選擇，若港人重視普選的權利，可以容忍道路的使用權受短暫影響。

辯方提及學生代表和三子溝通存在誤會，指學生並非想提早佔中。控方問陳，是否有學聯代表在宣布佔中後，向他們說不同意該決定。陳回應指沒有，直至剛從辯方代表律師才得知事件，並是首次聽聞溝通誤會一事。控方續問，是否對此事感震驚，陳認為不會這樣形容，但當時的確有很多細節都沒有與學生討論。聆訊明續。

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