【紅磡站調查聆訊】港鐵建造經理：剪鋼筋不合格報告是小問題　內部調查揭禮頓無螺絲帽安裝巡查紀錄 (19:08)

港鐵沙中線建造經理陳傑霖下午繼續作供，他表示得悉剪鋼筋不合格報告，但認為是小問題，當時亦無嘗試了解剪鋼筋為何人。政府代表大律師周偉倫指出，過去多名證人都認為地盤內有人剪鋼筋絞牙是嚴重的事情，與陳說法有異，陳解釋，是否嚴重是主觀的，認為事件能處理到就可以。

陳又說，曾就該分不合格報告與禮頓員工周銘賢及Ian Rawsthorne談及，惟二人早前出席聆訊時都表示對不合格報告沒有印象，中科代表大律師蘇信恩問，是否即二人的供辭不真實，陳認為不一定，因事件已發生多年，不能依賴記憶。

陳更指，不合格報告屬「黃牌」，如再發現事件，就會要求該分判商「紅牌離場」，認為中科興業董事總經理潘焯鴻於2015年9月看到有人剪鋼筋時，如有向他提及，就能避免剪鋼筋事件再發生，但潘當時並無試圖向他提及事件。

港鐵高級建造工程師（土木）何昊幫今午出席作供，指出潘焯鴻於2017年1月電郵禮頓，指地盤有人剪鋼筋後，港鐵亦有就事件進行內部調查，發現禮頓就東西走廊月台層板的螺絲帽安裝巡查，並無任何紀錄。

報告結果指出，東西走廊月台層板螺絲帽有按質量要求安裝，委員會代表資深大律師Ian Pennicott問何，即使禮頓未有提供任何螺絲帽安裝紀錄，也認同報告結果。何表示，按港鐵工務督察巡查時所見，螺絲帽有按屋宇署要求建造，亦有檢查及測量申請（RISC）表格助港鐵內部質量系統，符合要求。

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