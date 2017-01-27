【暴動罪審訊】控方陳辭指小販管理隊執勤相安無事　本民前成員介入後聚集者愈來愈多 (18:29)

控方今日於開案陳辭中，首先向4男5女陪審團提醒，他們應忘記以前看過關於本案的報道，不受政見和以往的想法影響，把自己當是白紙，無偏頗地審視證據。控方將2016年2月8日至9日，分成7個階段，將會逐一說明每階段內事情的演變，並在每階段完成陳辭後，播放呈堂的錄影片段，讓陪審員實在感受當下情況。控方提醒，煽惑非法集結、非法集結、暴動的控罪不是在轉瞬即逝間發生，陪審團應全面考慮該項控罪是一段時間內發生的事。

控方陳述第1階段，由前年2月8日下午12時開始，本民前在網站上發出「本土特色，勇武捍衛旺角夜市」的帖文，呼籲市民到旺角聲援小販。當天晚上，砵蘭街、山東街、豉油街範圍有食環署的小販管理隊人員執勤，但他們只是站崗和巡邏，沒有任何執法行為，如驅散小販或拘捕人。控方強調，現場一切平靜，相安無事。

直至9時許，有多名身穿藍色本民前上衣的男子，在砵蘭街瑞興麻將館的後巷聚集。從麻將館的閉路電視片段可見，本民前黃台仰出入後巷多次，與小販交談和接觸。其後，本民前成員協助小販由後巷推食物車出砵蘭街，再左轉向亞皆老街進發，推車在馬路上。

本民前成員、聚集人士和市民愈來愈多，匯集在奶路臣街和砵蘭街交街，將小販管理隊人員包圍，其間更有人辱罵人員，趕他們離場，最終人員撤退。由於聚集人數眾多，有的士在砵蘭街報稱撞傷人，但警方擾釀多時，仍不能從人群中走到的士旁。

控方表明，在7個階段的劃分中，直至第3階段所發生的事，才與控罪相關，而第1和2階段乃事件的背景。控方預料本周三開始傳召證人，整段審訊將傳召57名證人。聆訊明續。

被告梁天琦（27 歲）、李諾文（22 歲）及林傲軒（23 歲）否認於2016 年2 月8至9 日，在旺角砵蘭街參與暴動。另一被告容偉業（34 歲）被控7 項控罪。

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