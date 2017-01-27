中四生疑學業壓力墮樓亡　訓導老師事後拒赴醫院　稱學校無指引亦不懂安慰人 (17:05)

相關報道：中四生疑學業壓力墮樓亡 訓導老師揭翹課稱要「記大過」 曾通電央求「放過我」

案發時任東華三院甲寅年總理中學中四級訓導老師的布志強（52歲）作供稱，他自1993年入職該學校，現仍任經濟科及總務組老師。布志強認識死者梁卓銘（終年16歲），指案發時梁就讀中四，成績平平，不過經常欠交功課及曾連續數日沒上學，但沒察覺梁卓銘在情緒或人際上有問題。

布志強憶述，案發當日（2017年3月21日）約下午2時接獲校務處通知，指梁卓銘午膳後沒有返回學校上課，亦聯絡不上其家長。他馬上致電梁卓銘，梁卓銘自稱午膳時曾到校務處辦早退手續，惟校務處書記否認，布志強則籲梁卓銘通知家長處理。

直到晚上8時許，布志強見梁卓銘家長尚未有回應，故主動致電梁母，及向她講述梁卓銘翹課一事。梁母稱，兒子告訴她當日下午測驗沒有課便早點回家，惟布志強則澄清指翌日才是測驗，梁卓銘是在說謊。不久後布志強再度致電梁母，在通話中指責梁卓銘逃課，說可能會記大過，籲梁卓銘向母親坦白，亦同意梁卓銘曾央求「放過他」。

布志強稍後再接到梁母電話，得悉梁卓銘沒攜鑰匙手機便出外，布志強認為事態危險，着梁母報警。然而過了數十分鐘，梁母再度致電布志強，布志強稱只聽到她在哭，聲線含糊，隱約有描述「跳樓」一詞。

布志強續稱，天水圍警署的警察後來致電他，講述梁卓銘墮樓一事，布志強立刻通知學校訓導主任及副校長。其後屯門醫院的護士亦有致電布志強，指梁母哭成淚人不能補充資料，着布志強到醫院幫忙。另一邊廂學校副校長卻籲布志強不要到場，認為不適合；而布志強亦自謂「不懂安慰人」，結果他當晚以「學校沒有指引」為由沒有到醫院協助。

直到翌日清晨7時許，學校校長才得悉事件，布志強則指因沒有校長手機號碼，才遲了通知校長。

死因裁判官詢問布志強，一般而言學生出事後由甚麼老師負責，布則稱按「慣常做法」，開會討論、轉介社工、尋找家長及要求班主任介入等，若事態嚴重便會報警處理。

死因研訊主任則問布志強有否曾接受輔導訓練，布志強坦言沒有，指校方除了定期辦教師發展日外，再沒有給予相關指引。研訊明續。

其他報道：女子何文田天台水缸內昏迷 警方到場證實死亡

其他報道：【佔中9人案】提早佔中騎劫學運？ 陳健民：相信當時已獲學聯同意

其他報道：【紅磡站調查聆訊】港鐵建造經理：工程複雜不可能完美完成 指改動輕微毋須交圖則 未料引公眾關注