【首宗丁權覆核案開審】李柱銘：大部分港人都是受害者　劉業強：嚴重挑戰原居民合法傳統權益 (15:57)

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申請人郭卓堅在開審前被撤法援，社工呂智恆加入訴訟，同由資深大律師李柱銘、大律師譚俊傑及譚俊宜代表。李柱銘甫開庭便指，香港人等待這宗案件開審已久，因香港人都被丁屋政策所玩弄。李柱銘更笑言，從未處理過一宗官司，大部分港人都是受害者。

李柱銘指，丁屋政策從來只是一個行政政策，並沒有法定方案支持。而政府一直亦只採取「議而不決」的態度，避免處理有關政策。李柱銘指，感驚訝的是，面對日益嚴重的土地問題，他本以為政府會與申請人站在同一立場，但從政府方的陳辭看來，政府大部分立場均與鄉議局一致。

政府方及鄉議局均認為丁屋政策受基本法第40條保護，但李柱銘指第40條從未提及丁屋政策，亦沒有提及女性不被保護。李柱銘指出，沒有證據顯示基本法第40條保護男原居民的傳統合法權益。

而鄉議局另外爭議的基本法第122條，亦只是確保在基本法落實前已享有丁權的人士的權利不變，而122條指的是「香港原有鄉村居民」，李柱銘指出「香港」意指香港島、九龍及新界。李柱銘強調122條只為了讓村民能繼續居住在原有房屋，但絕沒有顯示政府是否有意繼續實行有關政策，政府亦沒有義務在回歸後繼續實行丁屋政策。

至於，鄉議局認為新界原居民的傳統合法權益可追溯至1898年前。但李柱銘指，清朝與英國政府的土地政策截然不同，難以比較。李柱銘表示，在清朝時期，任何人只要持有土地，均可隨意在該地建屋；清朝法律亦沒有禁止女性或非原居民持有土地，這亦是申請方及政府方的專家均同意的事實。

但至殖民地時期，英國政府將所有土地列為Crown Land，並要經過政府同意才能建屋，或以換地方式建屋。因此，兩個不同的系統不能作出比較。

劉業強今午在庭外發言，遇上本案申請人呂智恆。呂智恆向劉業強大聲叫道「我哋香港人絕對唔會向任何特權階級低頭」，劉業強未有理會。劉業強表示，鄉議局委員今日特意到庭旁聽及支持，因今次是新界原居民的合法傳統權益遇到最嚴重的挑戰，故鄉議局委員及80萬新界原居民都非常關注。

劉業強指本案的結果直接影響原居民及後代，但在此欲強調基本法第40條是證明新界原居民的傳統合法權益，是受香港特別行政區的保護，並是新界原居民一直相信的。鄉議局現階段不會對覆核結果作出評估，但抱積極樂觀的態度面對，且相信結果能掃除很多人對基本法40條不包括丁權的疑慮。

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