中四生疑學業壓力墮樓亡　訓導老師揭翹課稱要「記大過」　曾通電央求「放過我」 (15:45)

死者梁卓銘（終年16歲）於內地出生，2009年偕同母親來港定居，與父母3人同居於天水圍洪福邨一單位，案發時就讀東華三院甲寅年總理中學四年級。

死者母親張秀蘭（50歲）以普通話作供，供稱兒子初中時成績中上，班內排名有前10名，亦有彈結他和打籃球等興趣。惟兒子升中四後卻因學業壓力而成績倒退，他曾向母親透露自高中分班後，學校只重視成績好的學生，對成績差的學生卻視而不見，兒子亦因此感到不開心及主動尋求補習班。

張續稱，她於案發當日（2017年3月21日）下午2時看見兒子已在家中，故詢問他為何比平常早放學。兒子稱因學校下午課均為「閒科」，他不用上課便早點回家。直到晚上8時許，張膳後獨自到街上散步，其間接到學校訓導老師電話，老師向張稱她兒子說謊，他其實是翹課，要求跟他說清楚。張隨即返回家中，老師再度致電，張聽到兒子與老師通電時曾說「求求你，放過我！我下次會改！」。

張憶述稱，兒子指老師會記他大過，可能有礙考大學，兒子亦馬上在網上搜查「記大過」的後果。張有安慰兒子，稱會跟老師說清楚，然後便到浴室洗澡。惟張洗澡中途聽見兒子說要出外走走，到她洗澡後更發現兒子沒有帶鑰匙和手機便外出，心感不安，故外出到樓下搜索。

張搜索20分鐘不果後返回家中等待，又致電老師尋求協助，老師着她報警，她卻認為應再搜索一遍。豈料張再到達樓下大堂時，便從保安員口中得悉有人墮樓，她上前檢視發現兒子正奄奄一息的躺在花槽上。保安員隨即報警，張偕同兒子被送往屯門醫院，她兒子亦於翌日凌晨不治。研訊今午續。

其他報道：被指違憲歧視女性 鄉局稱基本法保傳統權益 丁權覆核今審 政府爭論擁政策控制權

其他報道：侯志強：傳統權益無可置疑 本研社：政策原意改善環境

其他報道：新皇家試純考演奏 15％港生評優秀 不用口試論文 演奏級跳板