【佔中9人案】提早佔中騎劫學運？　陳健民：相信當時已獲學聯同意 (15:18)

代表張秀賢的資深大律師潘熙表示，梁麗幗或其他學生領袖希望佔中運動支持他們，並非成為佔中運動的其一部分，但戴耀廷依然在凌晨宣布提早佔中。陳健民表示，宣布提早佔中時，學聯代表梁麗幗及司徒子朗一同站台，但承認雙方沒有詳細討論佔中的運作，是否會完全套用原本佔中的方式，例如大家是否全都坐地等待被捕，但他當時收到的消息是學生說很疲倦、沒有方向，希望宣布佔中支持他們。

潘熙續問，在宣布提早佔中前，是否已經有意見指此舉是騎劫學生運動。陳健民表示，宣布佔中前沒有收到相關意見，而學聯常委討論此事後，表示通過協議，故相信得到學聯同意，亦與學聯代表一同站台宣布提早佔中。

代表鍾耀華的資深大律師戴啟思表示，學生向佔中三子要求不僅是士氣支持，還有資源的支持。陳健民表示，他們沒有詳細討論，但相信馬上佔中為學生帶來支持，主要是人力資源，如醫護人員、情緒支援、心理學家等。戴啟思又提到，學生與三子會面時提到不是要馬上佔中，而需要支持和支援，陳健民則說「完全不是這樣」。

控方盤問時表示，宣布提早佔中的片段顯示，學生代表張秀賢、梁麗幗、鍾耀華有拍掌或握緊拳頭等動作，認為學生代表不可能與三子溝通有誤會。陳表示，不能完全否定存在溝通出現誤會的可能性，但可能性較低。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。聆訊下午繼續。

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