【紅磡站調查聆訊】港鐵建造經理：工程複雜不可能完美完成　指改動輕微毋須交圖則　未料引公眾關注 (14:42)

港鐵沙中線設計經理梁福榮供稱，港鐵設計管理團隊於2015年並不知道設計曾有第二次改動，即東西走廊、連續牆及通風管道層板以一整塊貫注石屎的改動，形容是「蒙在鼓裹」。但委員會代表資深大律師Ian Pennicott今舉出一份2015年港鐵設計團隊有參與的會議報告，當中有提及改動，梁表示沒有看到該部分。Pennicott再舉出一封由梁簽署，並交予屋宇署的信件，裏面包括一份提及連續牆頂部改動的設計報告，梁解釋說，該部分由港鐵建造團隊負責，他只任聯絡人遞交，並無看過報告內容。

港鐵建造團隊的主管、港鐵沙中線建造經理陳傑霖今亦有出庭作供。就至今港鐵仍未有就連續牆頂部石屎改動提交屋宇署申請，陳表示，改動與原來屋宇署批准的設計相似，按其經驗，該類輕微改動，只需在最後申請竣工證明書時遞交修改就可。惟Pennicott指出，該改動亦無要求顧問製作新圖則，陳解釋，理想中禮頓當然要盡快畫出施工圖，但現實太忙，無時間處理輕微改動。

陳傑霖又說，螺絲帽安裝出現問題在香港常見，所以才會有加強監督的要求。他認為，被發現有問題的鋼筋接駁僅佔整體接駁不足1%，不同意剪鋼筋事件是有系統及廣泛，又指不知事件會引來公眾關注，港鐵現已有加強監督。

中科興業董事總經理潘焯鴻曾在聆訊中指，就紅磡站工程內有人貪污，正協助廉政公署調查。Pennicott透露，廉署於本月中曾向委員會遞交潘焯鴻的證供。委員會主席夏正民指，他與委員會成員Peter Hansford看過該份證供後，都認為證供不會直接或間接影響委員會考慮部分，故不會放入聆訊之中。

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