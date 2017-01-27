【紅磡站調查聆訊】港鐵建造經理：工程複雜不可能完美完成　指改動輕微毋須交圖則　未料引公眾關注 (14:42)

沙中線紅磡站調查委員會今續聆訊，港鐵沙中線建造經理表示，紅磡站工程複雜，不可能完美完成，而就改動未有遞交圖則予屋宇署，他解釋，該改動輕微毋須在建造時遞交申請，又說螺絲帽安裝出現問題在香港普遍，不預期會引起公眾關注。另外，委員會決定不在聆訊中考慮中科興業董事總經理潘焯鴻就工程貪污事件在廉政公署所作的證供。
港鐵沙中線設計經理梁福榮供稱，港鐵設計管理團隊於2015年並不知道設計曾有第二次改動，即東西走廊、連續牆及通風管道層板以一整塊貫注石屎的改動，形容是「蒙在鼓裹」。但委員會代表資深大律師Ian Pennicott今舉出一份2015年港鐵設計團隊有參與的會議報告，當中有提及改動，梁表示沒有看到該部分。Pennicott再舉出一封由梁簽署，並交予屋宇署的信件，裏面包括一份提及連續牆頂部改動的設計報告，梁解釋說，該部分由港鐵建造團隊負責，他只任聯絡人遞交，並無看過報告內容。
港鐵建造團隊的主管、港鐵沙中線建造經理陳傑霖今亦有出庭作供。就至今港鐵仍未有就連續牆頂部石屎改動提交屋宇署申請，陳表示，改動與原來屋宇署批准的設計相似，按其經驗，該類輕微改動，只需在最後申請竣工證明書時遞交修改就可。惟Pennicott指出，該改動亦無要求顧問製作新圖則，陳解釋，理想中禮頓當然要盡快畫出施工圖，但現實太忙，無時間處理輕微改動。
陳傑霖又說，螺絲帽安裝出現問題在香港常見，所以才會有加強監督的要求。他認為，被發現有問題的鋼筋接駁僅佔整體接駁不足1%，不同意剪鋼筋事件是有系統及廣泛，又指不知事件會引來公眾關注，港鐵現已有加強監督。
中科興業董事總經理潘焯鴻曾在聆訊中指，就紅磡站工程內有人貪污，正協助廉政公署調查。Pennicott透露，廉署於本月中曾向委員會遞交潘焯鴻的證供。委員會主席夏正民指，他與委員會成員Peter Hansford看過該份證供後，都認為證供不會直接或間接影響委員會考慮部分，故不會放入聆訊之中。
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