醫管局「預約通」增臨牀腫瘤科及痛症科　毋須赴門診預約 (14:02)

發言人表示，由即日開始病人可透過「預約通」進行婦科、耳鼻喉科、眼科、神經外科、骨科、內科、外科、心胸外科、產科、兒科、臨牀腫瘤科及麻醉科（痛症科門診）新症預約，毋須親自前往門診或透過傳真預約。

目前透過「預約通」預約的病人，假如被分流為緊急個案，會盡快安排診症日期。現時輪候時間中位數在為兩星期之內，而預約診症日期臨近前，登記預約的智能電話會收到提示信息。假如病人透過程式預約，但其後再無應診需要，只需透過程式的內置功能便可即時取消預約。除了程式以短訊通知，診所同時會以電話通知病人，而其他被分流為穩定新症的病人，會在14天內收到短訊通知。

發言人又提醒市民，於公立醫院專科門診預約新症，必須提供由本地註冊醫生在最近三個月內簽發的轉介信。現時大部分由醫管局發出的轉介信，均印有二維條碼，市民可以使用「預約通」的內置掃描條碼功能，省卻逐頁拍攝和上載轉介信。

市民可透過「Apple App Store」（支援iOS 8.0或以上版本）和「Google Play」（支援Android 4.1或以上版本）平台，免費下載「預約通」(BookHA)，程式備有中文繁體及英文的語言選擇。

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