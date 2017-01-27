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【朱凱廸被DQ．短片】民主派斥DQ削弱一國兩制　胡志偉促政府改弦易轍 (12:22)

立法會議員朱凱廸昨被選舉主任取消其參加明年鄉郊代表選舉資格（DQ）。民主派立法會議員今早舉行記者會，其中教育界立法會議員葉建源表示，DQ大大削弱了一國兩制、並剝奪港人選舉的基本權利，強調政府做法「不能接受」。

民主黨立法會議員胡志偉促政府「改弦易轍」，指DQ所製造的民間不滿情緒，會以各種形態存在於社會中，無助於改善行政立法關係、修補社會對立。

街工立法會議員梁耀忠指，政府以行政手段解釋基本法，不合理及破壞一國兩制。梁又指，政府做法等同剝奪朱凱廸的政治權利，斥選舉制度「過分」，促請政府重新檢討有關決定。

行政會議成員、資深大律師湯家驊以「衝紅燈」執法作例，否認當局「搬龍門」；人民力量立法會議員陳志全在記者會上，不點名反駁湯是「荒天下之大謬」，因「衝紅燈」有法例明文規定，但DQ事件中，「參選權的紅燈是任佢舉、任佢豎喺邊度」，故兩者不能相提並論。

朱凱廸在記者會上感謝民主派聲援。對於民建聯主席李慧琼稱不排除會動議彈劾他，朱凱廸指想提醒該些同事，過去兩年朝夕相對，現在才「醒起」想檢舉他，行動太遲。民主派會議召集人毛孟靜指，李慧琼等建制派議員「恐嚇」彈劾朱凱廸，惟「要有45票先過到」。

被問到2020年若再參選立法會，會如何回應或會否微調港獨立場；朱凱廸稱，民主派對自決、港獨有不同立場，重申民主派的立場是「我不同意你，但誓死捍衛你發言權利」。

毛孟靜另稱，欲提出在大會休會辯論事件，在周五的內會上要求內會主席李慧琼批准討論。

其他報道：【朱凱廸被DQ】李慧琼：不排除建制派啟動彈劾但待討論

其他報道：【朱凱廸被DQ】「衝紅燈」作例反駁　湯家驊：嚴厲執法算不算搬龍門？

其他報道：【朱凱廸被DQ】吳秋北：政府應啟動褫奪朱議員資格程序

相關字詞﹕朱凱廸被dq 朱凱廸 民主派 一國兩制 編輯推介

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