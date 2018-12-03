【明日大嶼】曾鈺成：無詳細資料深入論證建制派難毫無保留支持 (11:27)

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專欄題為＜選舉政治＞，曾鈺成指，《施政報告》提出的「明日大嶼」計劃，在社會引起熱烈討論，「支持和反對的聲音都有不少」，而泛民以此作選舉議題並「製造恐慌」，建制派候選人則處於被動，「事實上，一個規模如此龐大的填海計劃，未有詳細資料，未經深入論證，建制派難以毫無保留地全力支持。於是，在選舉論壇上談到這個議題的時候，站在反對立場的泛民候選人便佔了上風，建制派候選人則處於被動，只能採取守勢。旁人聽來，便會覺得反對一方理直氣壯」。

曾鈺成又提到泛民街站以「獨裁政府要搞『明日大嶼』，倒錢落海，消耗萬億元，起個人工島。我們不要島，我們要全民退保」等口號攻擊「明日大嶼」計劃，形容「這番宣傳，縱有誇張失實，一般市民聽來，也會覺得有點道理」。

曾鈺成表示，現時泛民候選人於選舉中落敗，「反對計劃的火力下降了」，惟泛民反對「明日大嶼」立場已在選舉裏形成和固定，整個陣營不可能回心轉意，包括其中一些本來並不反對填海的黨派，認為政府要落實計劃，在議會內外將要繼續面對很大阻力。

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