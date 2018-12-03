【朱凱廸被DQ】吳秋北：政府應啟動褫奪朱議員資格程序 (08:00)

吳秋北指，莫說村代表，「就算是街代表選舉（如有選舉的話），有任何港獨分子參加，照樣取消可也！政府就應嚴格執法，否則就是政府違法。港獨分子不要詐傻扮懵、愚弄選民了」。他又稱，朱的港獨主張已違背他的立法會宣誓，「政府應啟動褫奪其議員資格程序」。

工聯會立法會議員郭偉强及陸頌雄昨晚亦分別在facebook，回應朱凱廸村選遭取消參選資格（DQ）一事。郭偉强稱，立法會本應比村代表選舉更嚴謹，「點解一個村代表被DQ的人，立法會不被同時DQ。讓他成為宣誓過關中，第一位被DQ的歷史名人？」

陸頌雄則指，國家主權領土完整是大是大非問題，建制架構中不容許有人在港獨問題上打「擦邊球」。陸頌雄又寫道：「明眼人都睇到，朱凱廸所謂基本法保障『和平港獨』，巧言令色呃市民，所謂『自決』包藏港獨禍心，昭然若揭。」

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