【朱凱廸被DQ．短片】朱凱廸：我曾經有過期望，呢個特區政府唔好再做啲咁荒謬嘅決定 (23:15)

朱凱廸表示，選舉主任的回覆信件中，隱含着的政治邏輯是「文革式人人都要做政治警察」，要村代表候選人不單不可以主張港獨，更要反對別人主張港獨，如不反對，便會被剝奪政治權利。他指「無可能為了參選，而剝奪其他人的言論自由」。他舉例指，無理由在某一集會中，有人提出港獨時，便要禁止或反對他人提倡，因言論自由是受基本法保障。

朱凱廸續指，事件揭示，北京想在香港發展要「反對別人」的政治邏輯，在「擁護基本法」的理由下，「再僭建一啲條款」，今次是「港獨」，下次可以是其他議題，且不需要通過法律的程序。朱表示，今次事件不只影響他個人，更會影響一般市民，日後甚至沒有保持沉默的自由。

被問及政府指今次事件不屬政治審查，朱凱廸指這是政府一貫的說法，斥責高官是「推去一個中級公務員去承擔天大的政治責任」，自己卻不回應。朱亦指出，選舉主任在今天星期日回信，相信是有複雜的政治計算，因他報名參選已約10天，當局不應拖延這麼久，連候選人編號抽籤也要押後。朱坦言，在部分香港市民愈趨關注今次事件，國際社會也日趨留意一國兩制有否在港切實實施下，「我曾經有過期望，呢個特區政府唔好再做啲咁荒謬嘅決定」。

朱凱廸又指，他早前回覆選舉主任，曾引用《基本法第104條》釋法，和（已被取締的）香港民族黨召集人陳浩天案例，惟選舉主任在今日覆信中對此隻字不提，他表示會與法律團隊跟進。

被問及日後的從政生涯，朱凱廸指，民主運動可以有多方面推行，目前會首先做好立法會的工作，呼籲大家不要放棄香港，要繼續與專制的政府角力。

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