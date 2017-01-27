【朱凱廸被DQ】朱凱廸5點聲明：立場一貫可選立會卻不准選村代表　考慮興訟據理力爭 (21:03)

簡略回應村代表選舉政府無理DQ

今天（12月2日周日）黃昏5時57分，我收到鄉郊代表選舉主任的電郵，確認我提名無效之通知。就此，謹回應如下︰

1. 選舉主任袁嘉諾〈決定朱凱廸提名為無效的理由〉（〈理由〉）第19段表示，自2016年至今，本人立場一貫。同樣的立場，2016年得到立法會選舉主任的確認、就任宣誓得到立法會秘書確認，在人大常委會解釋《基本法》第104條後也沒有受到政府的司法挑戰。同樣的立場，今天卻成了不能參選村代表的理據，顯而易見，當局是在沒有經過任何諮詢和立法程序之下，單方面改變了「政治審查」的內容。法律淪為打擊政敵服務的工具。

2. 在今次的DQ書信答問中，政府的立場是︰「不反對他人主張港獨」成為「不擁護《基本法》」的DQ理據。換句話說，我們不但自己不能主張或支持港獨，更要反對其他人主張或支持港獨，才能免於被剝奪政治權利。

香港人必須關注，北京是否會繼續侵犯我們「保持沉默的自由」——不檢舉他人將成為被追究的藉口。這不但違反憲法與法例，亦絕對是威權的恐嚇。

3. 選舉主任濫權 考慮興訟

我再次重申︰《鄉郊代表選舉條例》、其他法例及《基本法》（包括釋法文件）皆無賦權予選舉主任作任何形式的政治篩選，或以政治原因宣布任何參選人提名無效（詳細理據參見我的第二次回覆）。

在今天收到的〈理由〉中，選舉主任完全迴避我的質詢。我將考慮續循司法渠道據理力爭。

4. 對於未能透過參選改善鄉村治理，我對元崗新村村民深感抱歉。在此謹對元崗新村村民及綠色鄉村約章仝人一直以來的支持，衷心致謝，並預祝八年一度太平清醮順利舉行。我將繼續支援幾位綠色鄉村約章成員的村選選戰，並透過立法會推動鄉事體制改革，包括開放鄉事委員會的文件及會議，及將鄉委會主席改由村民一人一票選出。

5. 參與選舉，是期望能在體制裏反映民意。體制內的爭取，當然不是全部，但仍然是民主運動的重要部分；就算我之後再不能進入體制推動香港民主，也希望香港人不要輕言放棄，繼續在不同崗位奮鬥。

朱凱廸

2018年12月2日

相關報道：【朱凱廸被DQ】引用《基本法》3條文 特區政府：自決港獨均不符國家對港基本方針

相關報道：【朱凱廸被DQ】朱凱廸：選舉主任指村代表提名無效 今晚公布相關理據

相關報道：侯志強以「強姦」喻港獨 朱凱廸：不容以法律達政治目的

相關報道：【短片】侯志強撐選舉主任查問朱凱廸 馮檢基：憂往後連選法團亦要表態

相關報道：朱凱廸選村代表仍未獲確認 張建宗籲給選舉主任時間空間處理