機構調查：「籠屋雞蛋」佔港市面來源7成　含沙門氏菌風險高25倍 (20:33)

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國際非牟利動物保護組織「Lever槓桿」，今年9至11月向本港8間超市集團共21間門市和數十間餐飲企業，查詢其出售或使用之雞蛋來源，發現在128款出售的新鮮雞蛋中，只有一成（13款）有標示為「放養雞蛋」，其餘均沒註明。機構再向雞蛋供應商查詢，發現7成（92款）為籠屋雞蛋，其餘兩成供應商則沒有回覆或者聯絡不上。

機構又公開一段秘密調查影片，發現一間位於澳洲、並有供應雞蛋給某國際連鎖快餐店香港分店的生產商Pace Farm，農場環境極度惡劣，當中母雞困在只有比A4紙更小的空間，使他們難以轉身及揮動翅膀，母雞需要在相同地方生蛋及排泄。「Lever槓桿」項目經理馬子琪表示，籠養母雞除了極不人道外，衛生情况也相當惡劣。她更引述歐洲食品安全局一份2007年的研究，表示困在鐵籠的母雞，比放養母雞感染沙門氏菌的機會，高出25倍。

馬子琪又表示，機構自9月開始，已跟十多間企業聯繫，盼望有更多企業能全面實施使用或售賣非籠養雞蛋政策。馬子琪形容企業反應尚算正面，其中city’super更於今年11月承諾，2025年會全面實施非籠養雞蛋政策。她又表示，機構初步打算提倡「認證計劃」，要求企業於雞蛋包裝上列明飼養方法，讓消費者能有更清晰的資訊。

機構又引述衛生防護中心文件表示，2003年至2011年間，香港共錄得約2000個沙門氏菌感染個案，當中有4成源自受污染的雞蛋。惟家庭醫生龔敬樂指出，很多人腹瀉都不會看醫生或驗大便，所以相關數字很大可能被低估。他又指，在一些很罕見的例子中，免疫力低人士或因感染沙門氏菌，導致各種腸外症狀如心內膜炎等，嚴重可致死亡。他呼籲市民如果不購買放養雞蛋，應把雞蛋徹底煮熟才進食，確保安全。

記者於銅鑼灣一超級市場巡視，發現放養雞蛋價格不菲，最便宜的約5元左右一隻，最貴的更需要約10元一隻。受訪市民對於改買放養雞蛋普遍反應一般，不少市民一聽到放養雞蛋價錢比一般籠養雞蛋貴數倍，便「耍手擰頭」。其中市民周先生形容，購買放養雞蛋等於「做善事」，但先要自己經濟能力許可。另市民楊先生因健身緣故，每天需吃4至5隻雞蛋，由於需大量進食，故不太會考慮雞蛋的味道，也不會考慮以貴數倍的價錢改買放養雞蛋。

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