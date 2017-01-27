【朱凱廸被DQ】引用《基本法》3條文　特區政府：自決港獨均不符國家對港基本方針 (19:55)

發言人引述《基本法》第1條指，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。另《基本法》第12條則列明，香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。《基本法》第159（4）條另規定，《基本法》的任何修改，均不得同中華人民共和國對香港既定的基本方針政策（即香港依據「一國兩制」原則作為中華人民共和國的特別行政區的政策）相抵觸。

發言人指，「自決」或主張香港獨立可以作為選項均不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制及法律地位，亦與國家對香港既定的基本方針政策相抵觸。特區政府認同和支持選舉主任，依法有責任和權力，就候選人提名是否有效作出決定，包括決定當中一名候選人提名無效。有關決定與部分社會人士指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

據朱凱廸提供選舉主任袁嘉諾決定其提名無效的理據中文譯本，選舉主任引用《鄉郊代表選舉條例》（第576章）第24條，指朱凱廸遞交提名及相關聲明時，並沒遞交選管會擬備的確認書。該確認書是讓選舉主任確認，候選人是清楚明白《基本法》第1條、第12條及第159條第4款，和法律規定的要求及相關責任。

選舉主任續指，留意到朱凱廸曾在2016年7月30日，與香港眾志及劉小麗作出共同聲明，另亦曾公開撰文稱要爭取突破《基本法》框架的「民主自決」。選舉主任認為，該聲明是表明，支持港獨作為港人自決前途的一個選項，朱的「民主自決」論，亦是指要由港人作主導，他故此質疑，朱是否如他遞交提名和聲明中的聲稱，是「擁護《基本法》」。選舉主任續指，朱凱廸未在他的跟進追問中正面回應上述問題，故認為朱自2016年7月以來，「一直抱持相同的政治立場」。

鄉郊代表選舉明年1月舉行，朱凱廸早前報名參選他居住的元朗元崗新村居民代表，選舉主任曾向他提出5條問題，包括「是否繼續不支持港獨」、「是否提倡或支持『香港獨立』為前途自決的選項」等，朱凱廸當時回覆選舉主任稱自己不支持港獨，但和平主張港獨是《基本法》保障的權利。

朱凱廸批評，選舉主任的相關提問反映參選人不單不可主張港獨，還要反對別人主張港獨，邏輯荒謬，違反基本法和人權法對言論自由的保障。

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