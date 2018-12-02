團體「蕩婦遊行」　籲社會停止責備性暴力受害人 (18:21)

現場有近100人參與，團體下午3時在終審法院開始遊行至蘭桂芳，沿途叫口號「我要性自主，不要性暴力」、「唔好教我點着衫，教下啲人咪強姦」等。Angie表示，社會上不少人對性暴力受害人存偏見，會以其衣着和深夜外出，最後被人性侵犯是「自己攞嚟衰」「抵你死」。她說，自己亦是過來人，明白以上指責會對受害人造成二次傷害，希望公眾明白以上觀念錯誤，不應指責受害人，應聆聽及信任對方。

Angie續說，這種指責的風氣會令受害人不敢求助，外界不應要求他們一定要報警，要尊重他們的選擇。她期望，政府須加強社會教育，另培訓警方及教師等，令他們學會如何處理性暴力個案。

25歲的何小姐說，自己是第3年參與本港的Slut Walk。她指出，「網絡世界充斥仇恨女性的言論，好多人對女性有性別定型，認為女性多去clubbing、多異性朋友、着短裙，而最終被性侵犯，是她們自招的」。她認為，社會上有這種風氣很可悲，「香港看似自由平等，但卻仍有這類批評，我覺得很奇怪」。她亦說，近年觀察到，參與遊行的大部分是外國人，只得零星的香港人參與，顯示這議題缺乏社會關注。

另一位參與遊行的市民梁先生表示，不單女性會有機會遭受性暴力，男性亦然，故他十分關注性暴力議題，「希望藉遊行聲援性暴力受害人，社會的討論應改變，不應指責（受害人）着得少衫，罵他們『因為你飲醉酒，而你就deserve被人強暴』，事實上應聚焦討論—施暴者不可強姦」。他又說，身邊有朋友曾被性侵犯，但當他們向別人求助時，別人卻不信任他們，他希望外界多聆聽及相信受害者的經歷。

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