侯志強以「強姦」喻港獨　朱凱廸：不容以法律達政治目的 (17:37)

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選舉主任早前指朱凱廸，並無正面回答「你本人是否提倡或支持『香港獨立』是自決前途的選項」的問題。就此，侯志強以「強姦」比喻港獨：「強姦大家都知道唔合法，問你支唔支持強姦，你梗係唔支持啦。迷姦呢？你有曖昧喎，話唔答喎，其實仲衰過去強姦。」

朱凱廸今日較早前在另一場合回應傳媒提問時質疑，選舉主任沒有需要以超過一星期來確認其參選資格，特區政府不應繼續擴大涉及宣誓的《基本法》104條適用範圍，增加對參選人的政治審查至鄉郊代表等選舉，以法律來達成政治目的。

朱重申，選舉主任曾問他是否反對他人主張港獨，即代表除了要求參選人不主張港獨外，亦要反對他人主張港獨，做法形同政治警察，邏輯恐怖。他呼籲所有非建制派參選人，往後要有準備被指提名無效，但其間亦要提出理據回應，不容選舉主任貿然越權行事。

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