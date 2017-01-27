【家長也有壓力】調查：逾六成家長為子女準備測考時曾情緒失控　小二生壓力最高 (17:21)

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學院今年11月13至25日進行「開學後的壓力與優質親子時間」調查，以電話形式全港隨機抽樣訪問536名家長，全部家長子女均就讀小一至小六。調查發現，六成受訪家長在過去一個月中，曾因學校測驗考試而減少親子活動時間。超過三成家庭未能做到學院建議的優質親子時間，即每天15至30分鐘溝通、放下智能手機和工作、專心聆聽，和回應子女的分享等。

調查又指，31.2%受訪家長稱，子女要多於一個月才能適應開學，27.2%的小一學童更超過兩個月仍未適應。62.3%人稱子女感壓力，其中23.3%屬極大壓力，當中小二的學童壓力最高，其次才是小一。

學院總監狄志遠建議學校，實施「小一學生的適應期」，六個月內不設默書測驗考試，讓小一生循序漸進地掌握和適應全新學習模式。他認為可以用閱讀代替部分功課，相信對小一生的能力不會有太大影響，父母也應該主動了解子女開學情況，並建立優質親子時間。

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