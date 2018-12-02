【短片】侯志強撐選舉主任查問朱凱廸　馮檢基：憂往後連選法團亦要表態 (14:23)

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侯志強表示，鄉郊代表選舉是香港憲制下的選舉，受政府、廉政公署等監管，故「要參加遊戲就要守遊戲規則」，認為選舉主任要求他人反港獨亦合理。他又以自己作例，指面對選舉主任提問時，他是很明確指出自己反港獨，「身在香港，大家都是炎黃子孫，國家好大家好」。

被問及《基本法》有關宣誓效忠條文未有涵蓋鄉郊代表選舉，侯志強就稱港人要遵守所有法律，不能以偏概全地「抽一兩條嚟講」。他又相信，新界居民與生俱來反港獨，如果自己因為回答選舉主任問題而被裁定提名無效，是「自己攞嚟衰」。

馮檢基擔心，若政府繼續以此等標準取消參選人提名，未來人們打算加入互委會等以政府之名註冊的法團，是否也要就港獨問題表態。他又指，政治取態不能量化，若選舉主任純粹以「我認為」作取消參選人提名原因，便是「人治」，強調香港從來是法治社會。

羅煒然則表示，選舉主任現時權力非常不清晰，並引述過去陳浩天選舉呈請案中區慶祥法官所言，指選舉主任權力須受限制，然而此後數次立法會選舉均出現有參選人被裁定提名無效例子，認為這些事件反映選舉主任自己也不清楚其權力範圍何在。

狄志遠表示，過往選舉主任是以按金或提名不足等有清晰指引的理由取消參選資格，故當時選舉主任是具權威性，然而如今問題是，選舉主任是在無工作經驗、無法理基礎和無政治能量下，去配合中央進行政治審查，故此非「一國兩制」下的選舉模式。

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