【138萬窮人】羅致光指「非客觀活在貧窮線下」　說扶貧政策失敗犯概念錯誤 (10:01)

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網誌題為＜貧窮統計數字的知多少＞，羅致光表示，這138萬人，是基於假設沒有政府福利轉移的數字，惟客觀上存在政府福利轉移，故單以收入計算，2017年生活在貧窮線下的有101萬人，認為「若說香港的貧窮人口由2016年的135萬增加至2017年的138萬，是反映了扶貧政策失敗，便犯了概念上的錯誤」。

至於是否政府用多209億元便可「滅貧」，羅致光指，2013年公布《2012年香港貧窮情況報告》時，亦有「分析」說政府只要「派」多148億元予生活在貧窮線下巿民，香港便沒有貧窮人口，但他稱，若以「貧窮線」為「扶窮線」，會減少低收入人士工作誘因，「到時政府要填補的總貧窮差距便不止148億元，甚或會是無底深潭」，且政府應否以「派錢」來滅貧，亦有爭議。

羅致光又說，若訂立「量化減貧」目標，政策便會傾向貧窮線以下住戶，忽略了貧窮線上住戶不少都需要扶助與支援，也會集中於現金津貼，強調這不應是扶貧主體。

羅致光另提到，2017年貧窮數字背後，還有一個社會現象變化，就是成人子女與父母分居有減少迹象，「或許這和樓價與租金上升有關。而這個現象，卻增加了貧窮人口」。

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