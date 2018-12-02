【改革開放40年】張建宗：香港是「受惠者」　要找新定位扮新角色 (08:34)

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網誌題為＜回顧過去 放眼機遇 開創未來＞，張建宗指，國家改革開放初期，大批港商率先到內地投資設廠，把資金、技術和經驗引進內地；到中期，香港進一步協助海外企業進入內地龐大市場，把外資「引進來」；至後期，香港成為海外拓展業務重要平台，協助內地企業「走出去」連接世界市場，形容「在這過程中，香港既是一個『貢獻者』和『促進者』，亦是一個『受惠者』」。

張建宗又說，「香港與國家同發展，共繁榮」，稱香港成功轉型，從製造業中心轉成服務業中心，進一步成就香港成為國際金融、航運和貿易中心。

張建宗表示，深信香港享有「一國兩制」獨特優勢，只要找出新定位、扮演新角色、發揮新作用，就能作出更大貢獻，而隨着廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋開通，蓮塘／香園圍新陸路口岸建造工程亦接近完成，粵港澳「一小時生活圈」佈局已基本完備。

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