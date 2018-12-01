朱凱廸選村代表被問港獨立場　譚耀宗稱合理：鄉郊代表可任當然區議員 (21:41)

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朱凱廸早前回覆選舉主任的信件中提到，自己不支持港獨，但和平主張港獨是港人受《基本法》保障的權利。他又認為，選舉主任問香港獨立是否自決前途的「選項」，背後的想法是他不單自己不可主張港獨，也要反對甚至禁止其他人有此主張。

譚惠珠表示，《基本法》已解釋香港直轄於中央人民政府，香港有高度自治權，但沒有自決地位。至於朱凱廸會否被取消參選資格，譚惠珠相信選舉主任仍在考慮，不宜給意見。

譚耀宗則不認同，和平主張港獨是受《基本法》保障，又相信選舉主任會考慮朱凱廸過往的言行，決定其參選資格；他指，雖然朱曾在就任立法會議員時宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，但他亦曾有很多說法和發表共同聲明，內容不符《基本法》，他相信選舉主任會全面考慮。

朱凱廸回應指，根據「陳浩天案」法官區慶祥指，選舉主任有權查問候選人政治立場的基礎，是《基本法》104條，但相關條文不包括鄉郊代表，批評譚耀宗等人從中央「護法」角度，出於政治需要，說成鄉郊代表都包括在內，如此將來可能進一步擴大至勞顧會等選舉。朱又反駁，北京政府和「護法」都沒為「自決」下定義，斥「以法律服務政治」。

由朱凱廸、南區區議員司馬文與鄉村居民共同組成的「綠色鄉村約章聯盟」今日發起聯署，敦促政府當局停止對各層選舉的參選人進行政治審查和篩選，並馬上確認朱凱廸村代表選舉候選人資格，將選擇的權力還給選民。聯署發起5小時，已有約1100個簽署。

根據資料，當然區議員的制度，只限在新界的9個區議會存在，由新界27個鄉事委員會主席出任；鄉事委員會主席則由該鄉轄下各鄉郊代表互選產生。

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