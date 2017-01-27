社工註冊局改選　曾健超等團隊全取8席　「會盡力保障同工不因政治除牌」 (21:13)

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社工註冊局投票期由11月8日開始至今天中午結束，共有5461人投票，佔全體社工人數約23.5%，投票人數較上屆少250人。

8人團隊代表之一、現任註冊局主席倫智偉，以最高票數2890票，成功連任註冊局成員。現仼註冊局成員曾健超，前年因襲警及拒捕罪，被投訴違反社工專業操守，社工註冊局轄下的紀律聆訊委員會，其後通過向曾發出書面警告，毋須停牌。他在今次選舉亦以2230票連任。

其餘當選成員包括8人團隊的丁惠芳、陳芷瑋、伍銳明、郭毅權、張麗怡，以及註冊局現任成員梁傳孫。

註冊局共15名成員，除註冊社工互選的8名成員外，其餘7名為政府委任及社署署長或其代表。曾健超指，結果公布前，對於能否全取8席，並不「老定」，「如果我們不能囊括8席，是不能對抗建制的7席」。對於最後能成功，曾感謝同工支持。

以第二高票數（2815票）當選的丁惠芳表示，事前對選舉結果感擔心，「我們（8人團隊）有些是院校背景，另外有一4人團隊也是有院校背景，我也擔心彼此背景會否相似」。「社工教師swrb關注組」4名任職大專教員的候選人吳兆文、周愛華、劉超敏及蔡文麗，最後均告落選。

立法會社福界議員邵家臻因「佔中9子案」，被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪。若邵罪成，註冊局有機會對邵展開紀律聆訊，審理他是否需要被「釘牌」。被問到8人團隊全取8席，是否有助邵家臻免釘牌，曾健超表示，不便回應個別案件，但強調會嚴肅審視每宗投訴個案，「會盡最大努力保障每個同工不會因政治原因而除牌」。

梁傳孫強調，不能說「為了某一位，8人團隊當選便要『保住』他」。梁表示，可能有社工被投訴干犯了某些罪行，但「可能行動本身是社工的天職，為社會爭取一些事」。他解釋，8人團隊的政綱，是希望令紀律聆訊委員會「有另一邊視角」，「令紀律聆訊中兩邊的聲音也能兼顧」。

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