【青衣奪命車禍】新入職地勤緊抓扶手保命　斷三趾留醫 (15:48)

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任地勤人員的傷者葉宇剛，僅入職約3個月，昨天如常乘搭涉事路線上班，事發時坐在車內最前排近走廊位置，未有配戴安全帶，甫上車便睡覺去。他憶述，撞車時，他聽到有人大叫，之後意識開始清醒時，已被拋到走廊位置。他本能反應同手緊抓車門側上落車用的扶手，同時用腳夾著扶手和椅子，才未有拋出車外，惟背部已貼近玻璃。當旅遊巴停定後，有其他乘客扶起葉宇剛，葉抬頭一看，發現旅遊巴司機已經被拋出車外。

葉宇剛指，兩名男死者都是坐在司機位後的最前排位置，有司機位「擋一擋」，司機自己亦有配戴安全帶，不理解為何3人會被拋出車外。他自己雖然「執番條命」，但形容「我寧願依家係開工」。

車禍後，葉的右腳第二至第四腳趾都骨折，明天便要動手術。葉指，雖然自己沒有買保險，但公司曾囑他安心養傷，旅遊巴所屬的冠忠巴士亦有送果籃慰問。

至於涉事司機，葉指不認識對方，亦不確定有否坐過同一司機的車，但印象中冠忠「好穩陣」，認為事件過後，旅遊巴公司會汲取教訓。

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