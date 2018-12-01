【港珠澳大橋】旅客分流至欣澳　全港公路單車賽申封路被拒須取消 (15:08)

總會在網上公布取消賽事，指在港珠澳大橋通車後，大量旅客對東涌居民造成嚴重滋擾，運輸署將部分旅遊巴士及車流轉至欣澳站，預計會為有關路段帶來嚴重交通影響，因此否決總會於欣澳道的封路申請。

香港單車聯會主席梁鴻德向《明報》表示，總會原是申請在大嶼山翔東路舉行比賽，愉景灣居民及屋苑管理方也不反對，但因大橋開通令該處一帶交通流量增加，相關申請遭運輸署拒絕，總會遂轉為申請欣澳道與迪士尼之間的道路，但再次被拒。

梁續指，天水圍天影路和大埔新娘潭亦可以舉辦相類的公路單車賽，但有可能會面對地區反對，有路段亦會限制舉辦賽事的次數；他坦言，擔心日後若不能再選用欣澳道，會更難尋找適合的比賽場地。

運輸署回覆本報指，署方11月20日接獲主辦機構的臨時交通安排建議，包括由明天上午5時至11時，臨時封閉欣澳道北行行車線和欣澳公共運輸交匯處對開的迴旋處。署方考慮現時相關路段的交通情况，以及臨時交通安排的建議未如理想，因此未能批准申請。

熟悉相關比賽人士透露，全港公路單車賽主要是供本地熱愛單車運動者組隊參加，不涉香港代表隊和外地參賽者。

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