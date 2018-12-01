個人資料外泄事故頻生　公眾「人肉防火牆」自保 (21:31)

‧ 自己做「人肉防火牆」，小心行騙行為，例如留意會否有陌生人來電說出個人資料，以圖騙財；

‧ 留意銀行帳戶有否可疑活動。如有，須即時通知銀行；

‧ 更改相關帳戶密碼。

近期個人資料外泄、保安漏洞事件：

【環聯資訊漏洞 信貸資料任睇】

環聯資訊（TransUnion）載有逾500萬人借貸資料，近年積極開拓個人索閱信貸報告市場。《明報》測試發現，持有目標人物的身分證號碼及公開資料，回答簡單問題，即可輕易通過核證並下載其詳盡信貸報告。環聯目前暫停網上個人信貸報告查閱服務。

相關新聞：

‧ 環聯漏洞 林鄭信貸資料任睇 資料庫載500萬人信貸報告 虛構身分輕易通過核證（2018年11月29日）

‧ 環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿（2018年12月1日）

【喜達屋5億客戶資料外泄】

萬豪國際酒店集團（Marriott）旗下的喜達屋（Starwood）酒店及度假村集團，訂房數據庫遭黑客入侵，多達5億個2018年9月10日以前的客人資料可能外泄，為萬豪歷來最嚴重的資料外泄事件。

相關新聞：萬豪旗下喜達屋 5億客戶資料外泄（2018年12月1日）

【國泰泄940萬客資料】

國泰航空及子公司港龍航空約940萬名乘客資料曾被不當取覽，資料包括姓名、電話、約86萬個護照號碼、24.5萬個香港身分證號碼，以及430張已逾期或無安全碼的信用卡號碼等，外泄資料量較去年選舉事務處失378萬名選民資料，多出一倍。

相關新聞：國泰泄940萬客資料 延半年公布 包括護照身分證信用卡號碼（2018年10月25日）

【電子錢包漏洞】

月前有市民的個人資料懷疑被盜用，再被人在個別電子錢包中，設立可簡便轉帳的銀行「電子直接扣帳授權服務（下稱eDDA）」，以轉走款項。金管局稱，日後涉及設立eDDA程序時，銀行確認申請人身分時需進行雙重認證。

相關新聞：金管局堵電子錢包漏洞 設簡便轉帳須雙重認證（2018年10月26日）