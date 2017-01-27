《大學線》執行編輯盼林鄭落實Connect年輕人　籲公平對待學生媒體 (11:41)

相關報道：學生禁入採訪區 高院拒受理覆核

曹舒平以剛過去的立法會九龍西補選為例指出，選前一、兩個星期，他們不下5次追問政府新聞處可否入場，但新聞處都只答覆「未有資料」，直至投票日（11月25日）前兩天，即11月23日才收到4個採訪名額的通知。曹舒平質疑這個遲來的通知，到底真是因為未有資料，還是有意「留難」。

曹舒平又表示，學生媒體如中大《大學線》、《Varsity》，以及浸大《新報人》多年前已經註冊，《大學線》也有網站和社交媒體專頁，學生採訪時亦有學院發出的記者證，質疑新聞處認為他們不屬主流傳媒的理據。

曹舒平提到，林鄭月娥當年競選特首時以「同行We-Connect」為口號，林太說希望與年輕人同行、溝通，但「當我們一群學生記者希望採訪政府的活動時，卻有意無意被阻止、留難。我們採訪政府活動，不是讓我們更了解你的施政理念嗎？不是一個機會與我們這些年輕人Connect嗎？」曹舒平寄語林太「但願你會有一天跟我們connect，而不是一直遠離我們，與我們disconnect」。

其他報道：陳肇始：下周一可接種新批次流感疫苗

其他報道：黃國健指非建制派助選欠「肉緊」 馮檢基批非建制常用「關鍵一票」口號