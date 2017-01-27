【何志平涉賄案】案涉烏干達發展計劃　何志平被指曾說安排烏外長晤習近平 (10:42)

【明報特約記者黃靖凝紐約報道】民政事務局前局長何志平涉賄案在紐約法院的審訊進入第5日，控方傳召第4名證人聯邦調查局探員Melissa Galicia。大量被解碼的資料披露，何志平與烏干達外長庫泰薩（Sam Kutesa）及其妻談及50萬美元政治捐獻和發展「非洲明珠」（Pearl of Africa）烏干達的大計。證據亦顯示，何志平2016年於烏干達出席總統就職典禮時，與時任全國人大常委會副委員長嚴雋琪見面。何亦曾向庫泰薩表示，將安排他與國家主席習近平會面。
第5日審訊由乍得事件轉移到烏干達涉賄案。電郵顯示，何志平同樣經塞爾維亞前外長耶雷米奇（Vuk Jeremić）聯絡烏干達外長庫泰薩，時間線與乍得案非常接近。惟早前證據顯示，何志平希望乍得成為他進入非洲的渠道；今日庭上文件卻披露，何志平的首要任務，是於烏干達建立首個非洲人民幣兌換銀行，「乍得可以等一等」。
證據指出，何志平於2016年5月曾向華信能源公司職員指示，發展「非洲明珠」烏干達大計，需參考習近平同年3月抵達布拉格、以捷克為首在東歐發展「一帶一路」的策略。何志平於2016年出席烏干達總統就職典禮時，亦曾與第十二屆全國人大常委會副委員長嚴雋琪見面。追溯至2014年、何首次與庫泰薩見面，亦提過要安排庫泰薩與習近平見面。
證據亦顯示，何志平與庫泰薩妻子Edith Kutesa自2015年開始交流頻繁。何志平最後於2016年5月5日，以中華能源基金會名義向剛連任的烏干達總統Yoweri Museveni提供50萬元政治獻金。惟存款戶口卻是庫泰薩名下的食物安全及持續能源基金會（Food Security and Sustainable Energy Foundation）。