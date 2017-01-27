【九西補選】黃國健指非建制派助選欠「肉緊」　馮檢基批非建制常用「關鍵一票」口號 (09:51)

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今次補選中李卓人與另一候選人馮檢基加起來的得票都不及陳凱欣。馮檢基今早在商台節目上指出，希望非建制派能在內部工作也將民主「活出來」，又批評他們常用「關鍵一票」為口號，但在高鐵「一地兩檢」等問題上，卻有非建制議員因在美國等原因而缺席投票。

馮檢基說，民主派過去在九龍西中最高奪票率達68%，惟現時正不斷下跌；今年兩次補選體現了「非建制派文革批鬥馮檢基」模式。他又認為非建制派的含意太籠統和「太濫」，當中有人根本不視自己為泛民，因此在補選中很難處理，也不能將他們的選票視為同一類。

胡志偉表示，選民不願意投票反映民主派有不足，認為有需要向市民解釋對方陣營有龐大資源及優勢的政治局面，核心是讓選民聚焦於各次選舉的意義。他又指馮檢基在非建制中一段長時間，希望大家能一起向市民說清楚目前政治格局，「格局中有各種不同人有他們的表現，可能會不自覺地成為大格局下的棋子或幫手，可能甚至不自知，以為自己在做的事情是為一個很正義的理由」。他指分化和挑撥是中央常見技巧，在非建制派內部找「代罪」對未來工作無益。

黃國健則自言當天對補選結果「打了個突」，因未料到陳凱欣會贏那麼多，認為今年兩次補選，共通點是代表民主派出戰九西的姚松炎和李卓人皆屬「空降」，但這次的陳凱欣也如是，因此雙方是「打樁腳戰」。他稱，感覺非建制派街站的助選情緒不高，「不太肉緊、不搏命」，「一個不肉緊（非建制派）、一個肉緊（建制派）」的拉票模式對選民會有心理影響。

對於中央對香港態度，馮檢基稱中央需先走第一步，才可改善目前的政治形態。黃國健則認為非建制派有「心魔」，怕與中央接觸後遭人圍攻，建制派眼見此情況亦感可惜，說「中央伸隻手出來，你要去握」。但胡志偉指出，中央也不能不尊重「兩制」，並要信任香港人，不能一開口就說有人受外國勢力干預。

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