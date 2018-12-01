【何志平涉賄案】何志平未定是否自辯　料下周四結案陳辭 (09:32)

【明報特約記者黃靖凝紐約報道】民政事務局前局長何志平涉賄案在紐約法院的審訊進入第5日，辯方律師盤問反方證人聯邦調查局探員Melissa Galicia，卻連番被法官指示「勿讓證人分析資料」。法官於庭上詢問辯方被告會否自辯，辯方稱仍未確定。法官預計，當地時間下周四（6日）或會結案陳辭。
踏入第5日審訊，控方傳召於去年11月18日逮捕何志平後、取得其iPad密碼調查的聯調局探員Melissa Galicia。辯方代表律師Benjamin Rosenberg問到，呈堂的電郵由誰挑選，Galicia回答是「政府」。辯方追問她是否閱畢所有電郵內容，Galicia回答「我沒有」。
Rosenberg呈上一封於2016年4月20日的電郵，指這是控方沒有提及的。該電郵由烏干達外長庫泰薩妻子Edith Kutesa向何志平發出，談及何「尚未承諾」向烏干達總統的50萬美元政治獻金。惟控方反駁稱，同年4月24日的報告已清楚指出，何志平詢問能否以現金形式送贈50萬美元。
法官Loretta Preska詢問辯方，為何要聯調局探員「分析」資料，指這並不公平，亦非探員的職責。原預計審訊兩周，辯方今指被告仍未決定自辯與否，故法官預計下周四踏入尾聲。
【何志平涉賄案】報道
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