【何志平涉賄案】何志平未定是否自辯　料下周四結案陳辭 (09:32)

踏入第5日審訊，控方傳召於去年11月18日逮捕何志平後、取得其iPad密碼調查的聯調局探員Melissa Galicia。辯方代表律師Benjamin Rosenberg問到，呈堂的電郵由誰挑選，Galicia回答是「政府」。辯方追問她是否閱畢所有電郵內容，Galicia回答「我沒有」。

Rosenberg呈上一封於2016年4月20日的電郵，指這是控方沒有提及的。該電郵由烏干達外長庫泰薩妻子Edith Kutesa向何志平發出，談及何「尚未承諾」向烏干達總統的50萬美元政治獻金。惟控方反駁稱，同年4月24日的報告已清楚指出，何志平詢問能否以現金形式送贈50萬美元。

法官Loretta Preska詢問辯方，為何要聯調局探員「分析」資料，指這並不公平，亦非探員的職責。原預計審訊兩周，辯方今指被告仍未決定自辯與否，故法官預計下周四踏入尾聲。

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