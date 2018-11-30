立會財委會通過觀塘海濱音樂噴泉5000萬工程撥款 (21:51)

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兩個項目6月在立法會工務小組委員會一度被否決，政府修改設計後再闖關。公民黨黨魁楊岳橋形容，此項目是「輪迴再輪迴」，甚至連累其他項目的審議進程，質疑政府有否檢討問題所在。

民政事務局長劉江華回應指，項目遇到不少聲音，但原因出自何處，「可能要問番楊議員」，又稱相關區議會沒有反對，政府亦盡責將所需資料文件交到立法會。

對於觀塘海濱音樂噴泉設有嬉水區，熱血公民鄭松泰追問水質監管，負責管理噴水池的康樂及文化事務署總康樂事務經理黎美玲表示，水質會參考泳池水質的消毒標準。

民主派議員亦關注灣仔摩頓臺排球場重置安排，議會陣線區諾軒擔心，排球場搬往維多利亞公園，要與手球活動爭場地；民建聯張國鈞則指，手球與排球活動會分入不同使用時段，又指「不是用區議會壓你」，即區議會通過的項目，立法會就一定要通過，但「民建聯支持呢個項目，好有信心，我投了這票會得市民支持」。

立法會財委會主席陳健波表示，項目於工務小組已討論7小時，在財委會討論亦逾6小時，議員提問重覆，如有50多次提及音樂噴泉項目受申訴專員查訊、相關工程費用、設計等，認為項目已經有足夠的討論。

民主派今日提出的9個臨時動議全被否決。根據政府文件，若撥款獲批，當局計劃在今年底展開兩者的擬議工程，預期在2020年完工。

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