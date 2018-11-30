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調查揭首次性行為年齡低至11歲　15歲以下不足三成人用安全套 (20:39)

本港提倡性教育多年，香港愛滋病基金會以問卷調查逾500人，發現一成受訪者早於15歲或之前已初嘗禁果，年齡最小的只有11歲，當中僅不足三成有用安全套。基金會對此表示震驚，認為青年的性健康意識不足，敦促政府及早向青年灌輸安全性行為的知識，及自我保護概念。

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香港愛滋病基金會今年8月至10月向服務使用者派發問卷，並在娛樂場所和網絡上作問卷調查，結果得到536份回應。結果顯示，受訪者在首次性接觸後，平均相隔約3年才接受愛滋病毒抗體測試，最長更相隔達16年。有52名受訪者更表示，首次性行時是15歲或以下，年齡最低僅11歲，當中約26%人在首次性行為時有使用安全套。

四成受訪者初嘗禁果時，根本沒有準備安全套，因為沒預期會有性接觸，亦覺得購買安全套很尷尬。不過，即使有準備安全套，亦有部分人因為信任伴侶和不想使用等，沒全程用安全套。

基金會總幹事劉燊燊指出，對於有多名受訪者15歲或以下已有性行為，且沒有使用安全套，感到震驚，反映青年的性健康意識不足，「以為戴套只為避孕，沒有安全性行為的概念」。她建議青年要定期測試愛滋病病毒抗體，政府亦須及早向青年灌輸安全性行為的知識及自我保護概念，令青年反思安全性行為在伴侶關係中的價值。

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