【紅磡站調查聆訊】港鐵：2013年知禮頓改連續牆設計　2015年向屋宇署交文件 (19:00)

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梁福榮承認，港鐵早在2013年7月收到禮頓抄送予其團隊成員的電郵，指出連續牆設計有改動。但梁說，其設計管理團隊當時未有留意到相關文件。約一個月後，禮頓向港鐵建造管理團隊遞交修訂後的工地圖則（shop drawing）。

惟梁指，如禮頓要就永久工程進行修改，不應以工地圖則呈交；加上港鐵建造團隊沒把該份表格交予設計團隊，最終至2015年1月港鐵呈交第一批連續牆完工證明書申請時，屋宇署才得知設計有修訂。梁說，如早得悉設計有修改，會就修改諮詢屋宇署。就三方面的溝通失誤，港鐵於2015年向屋宇署呈交事件報告。

梁福榮又指，對永久工程修訂，項目內有既定的機制處理，但禮頓未有循該機制提出改動。

就禮頓其後再改動連續牆設計，梁福榮表示，他至今年7月才知道有第二次改動，但認為港鐵建造團隊每日都在地盤監督施工，「按一般常識，邏輯性地推論應該知道」。

港鐵曾於今年6月呈交報告予政府，惟其後發現報告內螺絲帽的數量，比實際多2000個。港鐵工程技術總管魏欽強今就事件解畫，指當時指示其設計團隊的下屬，按連續牆竣工圖則估算螺絲帽數目，至7月建造團隊才發現文件有錯。港鐵的設計團隊與建造團隊，其後要聯同禮頓找回建造時的紀錄，更新圖則。

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